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المنتدى الدولي للأمن السيبراني يبحث الفرص التنموية والاستثمارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف العاصمة الرياض اليوم المنتدى الدولي للأمن السيبراني.

ويقام المنتدى الدولي الأول من نوعه في وقت يواجه فيه العالم مخاطر وتهديدات سيبرانية متزايدة تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهتها والحد من آثارها، الأمر الذي يبرهن أهمية هذا الحدث الذي يشارك فيه نحو 100 مسؤول وخبير ومختص لمناقشة التحديات والمخاطر السيبرانية، إضافة إلى بحث الفرص التنموية والاستثمارية في مجال الأمن السيبراني.

وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه) من خلال هذا المنتدى الدولي المهم على تأسيس منصة دولية لحوار مفتوح في هذا المجال يمهد الطريق لجهود ملموسة وفاعلة يساهم فيها الجميع لإيجاد عالم سيبراني أفضل. كما يهدف المنتدى لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه التهديدات وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى مناقشة سبل تمكين المزيد من الكوادر البشرية وتأهيلهم للعمل في مجال الأمن السيبراني.

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ويأتي تنظيم المنتدى بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، كما أنه يأتي متزامنا مع ما تشهده المملكة من مشاريع استثمارية وتقنية ضخمة وفق رؤية المملكة 2030، ومواكبا كذلك للأهمية الكبرى للأمن السيبراني والتحولات الكبيرة التي يشهدها على المستوى العالمي.

وسيشهد المنتدى مناقشة مجموعة من المحاور الحيوية، وسيشارك فيها وزراء ومتحدثون بارزون من شركات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات وعدد من الشركات العالمية المختصة في الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني، ومجموعة من رؤساء وكالات وهيئات الأمن السيبراني الوطنية في عدد من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني وعدد من المنظمات الدولية.

كما سيشارك رؤساء تنفيذيون لثلاث من كبريات الشركات في العالم في مجال النفط، وهي شركة أرامكو السعودية، وشركة شلمبرغير، وشركة إيكر، إضافة لكبار مسؤولي الأمن السيبراني في عدد من تلك الشركات. كما سيشارك فيها أيضا عدد من القياديين ومسؤولي الأمن السيبراني في عدد من الشركات والمنظمات الدولية في مجال الاتصالات، مثل شركة الاتصالات السعودية، وشركة سامسونج، وشركة بي تي، وشركة إيريكسون، والمنظمة العالمية للاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات.

وسيشارك في تلك الجلسات أيضا عدد من مسؤولي حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة في جهات حكومية في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وعمان والهند وكوريا الجنوبية وإستونيا.

من محاور المنتدى: