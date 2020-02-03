توقيع 4 عقود نظافة لمدينتي الهفوف والمبرز بـ650 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس أربعة عقود مشاريع نظافة في محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها لمدة خمسة أعوام، بمبلغ يقارب 650 مليون ريال.
وشمل مشروع النظافة الأول والثاني شمال وجنوب الهفوف، والثالث والرابع شمال وجنوب المبرز. وتضع الوزارة آلية متطورة لمتابعة خدمات النظافة في مدن المملكة ومتابعة أداء الأمانات والبلديات في تنفيذها لهذه المشاريع، وفق أسس منهجية تعطي نتائج واقعية تسهم في تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة وصحة البيئة للمدن.
وأوضح أمين محافظة الأحساء، المهندس عادل الملحم، أن تقسيم مدينة الهفوف إلى مشروعين للنظافة ومدينة المبرز إلى مشروعين آخرين ذات عقود مستقلة، جاء بسبب نسبة التمدد العمراني وكثافة السكان والمساحة الجغرافية للمنطقة.
وبين أن عقود مشاريع نظافة محافظة الأحساء تأتي استمرارا للمشاريع السابقة للمدينتين، إضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة في مدينة الجفر وتوابعها، ومدينة العمران وتوابعها، ومدينة العيون وتوابعها، ومشروع نظافة لهجر الأحساء، ومشروع نظافة هجرة ذعبلوتن، ومشروع نظافة شاطئ العقير، ومشروع نظافة مدينة سلوى، ومشروع نظافة مدينة البطحاء، ليصبح إجمالي مشاريع النظافة بالأحساء 12 مشروعا مستقلة.
أهداف الأمانة:
- تحقيق النظافة العامة
- الحرص على تقديم أفضل المخرجات من هذه المشاريع
- العمل على تقديم خدمات بلدية أفضل
- تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة
- تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة
- نتائج إيجابية وتحقيق أهداف المشروع
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