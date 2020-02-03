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أمير مكة يوجه بوضع خطة عمل للاستفادة من المياه المهدرة والمعالجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بوضع خطة عمل وبرنامج زمني لا يتجاوز ثلاثة أعوام لتنفيذ مشروع تتشارك فيه جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع إمارة المنطقة، للاستفادة من المياه المهدرة والمياه المعالجة واستخدامها في التشجير والتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة على أن يبدأ التنفيذ العام الحالي.

وأشار لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة أمس، إلى أن القيادة تحرص على توفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وسكانها، وسخرت لأجل ذلك جميع الإمكانات، لافتا إلى ضرورة تظافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة.

وشدد أمير المنطقة على أهمية الاستفادة من المياه المهدرة في تشجير المدن وإنشاء متنزهات وطنية، على أن تتشارك جميع الجهات في ذلك، وأن تتولى الجامعات تنفيذ الدراسات الخاصة بذلك، موجها بعقد حلقة نقاش لعرض خطط الجهات التنفيذية أواخر رجب المقبل.

كما استعرض الاجتماع خطط فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة للاستفادة من مياه الأمطار لأغراض التشجير وإنشاء المنتزهات الوطنية، فيما سيتم تنفيذ 9 متنزهات برية في محافظات القنفذة والليث والطائف، كما قدمت شركة المياه الوطنية نبذة عن أعمالها للإفادة من المياه المعالجة والإتفاقيات المبرمة مع الأمانات للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة.

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إلى ذلك استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، قائد المنطقة الغربية المعين حديثا اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس.

وهنأه بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكدا أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مدير الإدارة العامة للسجون بالمنطقة المعين حديثا العميد إبراهيم الغامدي.

وهنأ العميد الغامدي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مستمعا إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركزعلى تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.

من جانبه قدم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.