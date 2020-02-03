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إلزام ناقلي الطلاب بالتعويض المادي والمعنوي في الأضرار الناجمة عن الأخطاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ألزمت اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل التعليمي سائقي حافلات الطلاب والطالبات باختبار الكفاءة المهنية، للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، وكذلك ألزمت الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

وأوضح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد أن نشاط النقل التعليمي يأتي ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، ويتصل بالسعي القائم لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة في المجتمع هم طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.

لائحة النقل التعليمي