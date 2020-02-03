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مقترح بتخفيض نصاب منسقي الإرشاد الأكاديمي بالثانويات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خرجت ورش عمل ملتقى «تحديث دليل معايير وضوابط تطبيق نظام المقررات» في مكة بتوصيات، أبرزها دعم تفعيل الإرشاد الأكاديمي بتخفيض نصاب منسق الإرشاد الأكاديمي ليعادل 10 حصص، وتوحيد إجراءات المدارس الثانوية في الإرشاد بإعداد دليل إجرائي للإرشاد الأكاديمي، وتخصيص ساعة للإرشاد الأكاديمي في كل أسبوع، تثبت رسميا في دليل التعليم الثانوي للمواءمة بينها وبين ساعة النشاط.

ونفذ الملتقى عددا من الجلسات المختصة في تطوير مقررات التعليم، منها آلية احتساب الحضور والتعامل مع حالات الغياب والتأخير، ودراسة التعامل مع الدرجة الكلية للسلوك وإدراجها في المعدل التراكمي، وغير ذلك من المواضيع.

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واستهلت الجلسة الأولى للملتقى بورشة عمل بعنوان «الممارسات التقويمية في مدارس المراحل الثانوية»، والتي نفذتها خبيرة نظام المقررات بتعليم المدينة المنورة اعتماد عويضة، كما تضمنت عددا من المحاور، منها قواعد تقويم المنتظم، وقواعد تقويم الطالب المنتسب، وتوحيد أساليب وأدوات تقويم الطالب المنتظم، فيما تضمنت الجلسة الثانية ورشة «الخطط الدراسية في المرحلة الثانوية» التي عقدها خبير نظام المقررات بتعليم جدة علي الغامدي، وكان من أبرز محاورها اقتراح مسارات جديدة لتطوير التعليم، وخطط دراسية تعالج التحديات التي يواجهها التعليم المستمر.

كما عقدت ورشة عمل بعنوان «مواءمة مخرجات المرحلة الثانوية لمتطلبات التنمية المستدامة»، والتي نفذها خبير نظام المقررات بتعليم الرياض عبدالرحمن الصفيان، وناقش فيها تنمية الاتجاهات ‏الإيجابية المتعلقة بالعمل المهني والإخلاص في العمل والالتزام به.

من محاور جلسات الملتقى: