دول العشرين في مؤشر الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تأثر مستوى دول العشرين في مؤشر مدركات الفساد الذي يتولى تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في القطاع العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في المجال، وذلك بحسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث يمثل الصفر البلدان الأكثر فسادا، في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.
وتقدم في آخر نسخة من المؤشر، والتي صدرت في يناير 2020، عدد من الدول.
الدول وترتيبها
الأرجنتين
- 2019: 66
- 2018: 85
- 2017: 108
- 2016: 85
أستراليا:
- 2019: 12
- 2018: 13
- 2017: 9
- 2016: 13
البرازيل:
- 2019: 106
- 2018: 105
- 2017: 59
- 2016: 96
كندا
- 2019: 12
- 2018: 9
- 2017: 12
- 2016: 8
الصين
- 2019: 80
- 2018: 87
- 2017: 71
- 2016: 77
فرنسا
- 2019: 23
- 2018: 21
- 2017: 22
- 2016: 23
ألمانيا
- 2019: 9
- 2018: 11
- 2017: 15
- 2016: 12
الهند
- 2019: 80
- 2018: 78
- 2017: 90
- 2016: 81
إندونيسيا
- 2019: 85
- 2018: 89
- 2017: 133
- 2016: 96
إيطاليا
- 2019: 51
- 2018: 53
- 2017: 42
- 2016: 54
اليابان
- 2019: 20
- 2018: 18
- 2017: 24
- 2016: 20
كوريا الجنوبية
- 2019: 39
- 2018: 45
- 2017: 47
- 2016: 51
المكسيك
- 2019: 130
- 2018: 138
- 2017: 64
- 2016: 135
روسيا
- 2019: 137
- 2018: 138
- 2017: 90
- 2016: 135
السعودية
- 2019: 51
- 2018: 58
- 2017: 71
- 2016: 57
جنوب أفريقيا
- 2019: 70
- 2018: 73
- 2017: 44
- 2016: 71
تركيا
- 2019: 91
- 2018: 78
- 2017: 77
- 2016: 81
المملكة المتحدة
- 2019: 12
- 2018: 11
- 2017: 11
- 2016: 8
الولايات المتحدة الأمريكية
- 2019: 23
- 2018: 22
- 2017: 17
- 2016: 16
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.