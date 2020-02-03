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دول العشرين في مؤشر الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تأثر مستوى دول العشرين في مؤشر مدركات الفساد الذي يتولى تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في القطاع العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في المجال، وذلك بحسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث يمثل الصفر البلدان الأكثر فسادا، في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

وتقدم في آخر نسخة من المؤشر، والتي صدرت في يناير 2020، عدد من الدول.

الدول وترتيبها

الأرجنتين

2019: 66

2018: 85

2017: 108

2016: 85

أستراليا:

2019: 12

2018: 13

2017: 9

2016: 13

البرازيل:

2019: 106

2018: 105

2017: 59

2016: 96

كندا

2019: 12

2018: 9

2017: 12

2016: 8

الصين

2019: 80

2018: 87

2017: 71

2016: 77

فرنسا

2019: 23

2018: 21

2017: 22

2016: 23

ألمانيا

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2019: 9

2018: 11

2017: 15

2016: 12

الهند

2019: 80

2018: 78

2017: 90

2016: 81

إندونيسيا

2019: 85

2018: 89

2017: 133

2016: 96

إيطاليا

2019: 51

2018: 53

2017: 42

2016: 54

اليابان

2019: 20

2018: 18

2017: 24

2016: 20

كوريا الجنوبية

2019: 39

2018: 45

2017: 47

2016: 51

المكسيك

2019: 130

2018: 138

2017: 64

2016: 135

روسيا

2019: 137

2018: 138

2017: 90

2016: 135

السعودية

2019: 51

2018: 58

2017: 71

2016: 57

جنوب أفريقيا

2019: 70

2018: 73

2017: 44

2016: 71

تركيا

2019: 91

2018: 78

2017: 77

2016: 81

المملكة المتحدة

2019: 12

2018: 11

2017: 11

2016: 8

الولايات المتحدة الأمريكية