مسار مترو مكة يعيد تنظيم مخطط إنشاء جسر النوارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
أرجعت أمانة العاصمة المقدسة إزالة 9 عقارات أخرى لصالح مشروع إنشاء جسر النوارية باتجاه مسار طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة السريع إلى تعديل المخطط التنظيمي للمشروع، بعد التنسيق مع المختصين في شركة مترو مكة.
وعلمت «مكة» أنه بعد التنسيق مع المختصين في شركة قطارات مكة طلبت مساحة للقطار بين الجسرين بعرض 8 أمتار، لتنفيذ مسار المترو المستقبلي عبر الطريق، مما استلزم تعديل المخطط التنظيمي للمشروع، وإزالة عدد من العقارات المتعارضة مع المخطط الجديد.
وبحسب المعلومات فإنه بعد استكمال إجراءات نزع الملكية للعقارات المعترضة للمشروع، تجري إزالتها لتنفيذ جسر النوارية، وكان سمح لبعض ملاك العقارات المزالة بالبناء سابقا لأن عندهم طلبات إنشاء عقار، ولم يعتمد مخطط نزع الملكية للمشروع لوجود مخطط سابق له، إلا أنه بعد التنسيق مع المختصين عدل المخطط التنظيمي لمشروع جسر النوارية، وأزيل إثره عدد من العقارات المعترضة.
جسر النوارية:
- 15 عقارا مزالا
- 6 في المسار المتجه إلى المدينة المنورة
- 9 في المسار المتجه إلى مكة المكرمة
- 100 متر عرض الشارع بعد التعديل
- 8 مترات بين الجسرين لتنفيذ مسار القطار
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