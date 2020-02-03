إحباط تهريب 3 ملايين قرص أمفيتامين مخدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أفشلت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إحباط محاولة تهريب 3،001،373 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضراوات، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، متهمين اثنين من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك جرى إحباط محاولة تهريب مادة الأمفيتامين المخدر.
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