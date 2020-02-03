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استعادة أرض حكومية مساحتها 300 ألف م2 بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف طمست آليات أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد معالم عقم ترابي أنشئ من قبل مخالف، بهدف الاستيلاء على أراض حكومية بسامودة شمال الطائف، وكان العقم الترابي المقام قد حاز أكثر من 300 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء، دون وجود مستمسكات شرعية تخول المحدث للتصرف بالأرض، مما استدعى التدخل الفوري بإزالة العقم الترابي واستعادة الأرض بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف وقوة أمنية. وأوضحت أمانة الطائف أن الموقع وضع ضمن برنامج الرقابة الدورية الذي تنفذه الفرق الميدانية ببلدية الطائف الجديد، لضبط المحدث واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مشيرة إلى أن هذه التعديات يتم التعامل معها بشكل فوري، ولا سيما التي تستهدف مواقع لإنشاء مشاريع تنموية وتطويرية. وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها تتابع بشكل مستمر الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية، لضمان سلامتها من التعديات والاستغلال دون وجه حق، لما تسببه هذه التعديات من تعطيل للحركة التنموية.



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