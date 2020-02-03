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سجون مكة تدرب منسوبات القوات البرية على مهارات التفتيش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة- جدة

بهدف تأهيل الكادر النسائي بوزارة الدفاع، نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشرطة العسكرية بسجون المنطقة أمس، دورة تدريبية لمنسوبات القوات البرية الملكية السعودية عن مهارات التفتيش، تستمر خمسة أيام في كل من سجني بريمان والطائف.

وعد مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد دكتور إبراهيم الغامدي، هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن الدورة تتناول محاور عدة، أبرزها مفهوم وأهمية وخصائص التفتيش الأمني، والمبادئ العامة للتفتيش ولائحة الممنوعات، والقواعد الفنية لتفتيش الأشخاص ومستويات التفتيش، إضافة إلى قواعد تفتيش الأمتعة والحقائب، وتفتيش الأماكن، والنقاط الأمنية وأجهزة التفتيش، إلى جانب قواعد كتابة محاضر التفتيش والتعامل مع الزوار والمراجعين.

يذكر أن هذه الدورة تأتي بالتنسيق بين المديرية العامة للسجون والقوات المسلحة، في إطار التعاون بين الإدارات الأمنية والعسكرية للاستفادة من الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية.