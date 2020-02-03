إزالة 285 ألف م2 من التعديات والإحداثيات بطيبة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة بفرق الرقابة الميدانية لبلدية طيبة الفرعية أمس، عددا من التعديات والإحداثيات على مواقع مختلفة لأراض حكومية داخل نطاق البلدية تقدر مساحتها بأكثر من 285,000 متر مربع.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن الفرق البلدية ضبطت تعديات على أراض حكومية مختلفة عبارة عن أسوار ومبان شعبية تم استحداثها بطرق غير نظامية ودون تراخيص أو متمسكات شرعية.
وأكد المالكي على حزم البلدية في التعامل مع التعديات التي يتم رصدها، فضلا عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين على تلك المساحات.
إلى ذلك، أزالت آليات أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية التعديات والإحداثات غير النظامية بنطاق خدمات الفرع، وذلك بـ 13 مستودعا والتي جرى إنشاؤها على أراض استولى عليها مخالفون متمثلة في إقامة مستودعات من البلوك والزنك، ووضع بوابات حديدية.
وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد القحطاني أن الفرق الرقابية بمشاركة شرطة البلدية تمكنت من حصر مواقع في «أم الذر» بوادي مريخ، والتي استغلها محدثون بهدف البناء عليها بعيدا عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات، مبينا أنه جرى إزالة المخالفات في المواقع المحصورة ضمن حرص البلدية الاستمرار بالتعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية.
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