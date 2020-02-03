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ولي العهد يعقد اجتماعا مع رئيس وزراء جمهورية اليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا في الرياض اليوم مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال. كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.



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