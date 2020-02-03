السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليونان أوضاع المنطقة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليونان أوضاع المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في اجتماع بالرياض، حضره الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.

كما حضره من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.