الصحة تعلن عن نتائج عينات فحص الطلبة السعوديين العائدين من بؤرة كورونا

أكدت وزارة الصحة ، اليوم، أن نتائج الفحوص المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد التي تمّ إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، ظهرت سلبية، وسيتم عزل الطلاب احترازياً لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي، وذلك لعمل فحوص إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة قد استقبلت أمس عشرة طلاب سعوديين بعد أن تمّ إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة من وزير الخارجية، حيث هبطت الطائرة، صباح أمس، بمدينة الرياض، بعد التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة العربية السعودية في الصين.