استعادة 100 ألف من الأراضي الحكومية بالمجاردة

بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإزالة أي إحداثات أو تعديات على الأراضي الحكومية، وتماشيا مع التعليمات، قامت بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات وفرع الزراعة بالمحافظة، وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة سعيد دلبوح، بإزالة الإحداثات الواقعة في آل شغيب القف «الهيجة»، وتمت استعادة ما يقارب 100 ألف متر مربع، بين غابات وأراض زراعية، وسلمت الأراضي لفرع الزراعة بمحافظة المجاردة.



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