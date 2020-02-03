تزيين كليات جامعة خالد بجماليات وجداريات من البيئة المحلية

تزينت مداخل وقاعات كلية العلوم والآداب للبنات بجامعة الملك خالد في محافظة المجاردة بالرسومات والأعمال الفنية وأعمال الزراعة. وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد، مفلح القحطاني أن الشؤون الفنية بالجامعة الملك خالد فرع تهامة ممثلة في إدارة الخدمات والصيانة وبالتنسيق مع وكالة الجامعة للمشاريع أطلقت مبادرة حول القضاء على التشوه البصري في داخل كليات الفرع وتحويل بيئات الكليات إلى بيئات جاذبة وذلك من خلال عمل جماليات وجداريات مستوحاة من البيئة المحلية. وقال إن هذه الأعمال شملت كلية العلوم والآداب بالمجاردة، وكلية العلوم والآداب «شطر الطالبات» بالمجمع الأكاديمي ببارق، وأيضًا كلية العلوم والآداب برجال ألمع. وختم القحطاني أن هذه المبادرات تأتي ضمن عدد من المبادرات النوعية التي سيطلقها الفرع خلال الفترة القادمة.



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