السعودية اليوم / ولي عهد أبو ظبي يلتقي وفدي المجلس التنفيذي لـ "إيسيسكو" ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة



أبوظبي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي استضافته الامارات مؤخراً، يرافقهم وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

واطلع الوفد سموه على الرؤية الإستراتيجية الجديدة للمنظمة وخطط عملها المستقبلية، متمنياً أن تحقق نتائج اجتماعاتهم ما تتطلع إليه شعوب دول العالم الإسلامي ويصبّ في صالحهم وخدمة قضاياهم، إضافة إلى تعزيز مكانة الــ" إيسيسكو " ودورها كمنصة فاعلة للعمل الإسلامي المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا شعوب العالم الإسلامي في المجالات كافة خاصة ما يتعلق بالتربية والثقافة والعلوم والنهوض بهذه المجالات وتطويرها بجانب فتح آفاق أوسع لحضور المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال سموه: إن العالم الإسلامي يواجه تحديات عديدة تستدعي ضرورة التعاون والعمل المشترك لمواجهتها وإيجاد حلول مبتكرة للتعامل معها لضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا تنعم به الأجيال المقبلة ولتمكينهم من الإسهام في رفد الحضارة الإنسانية .

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19:50ت م

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