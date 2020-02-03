السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الموريتاني



أبوظبي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في ابوظبي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاوني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين والتي تستند إلى دعائم قوية من الأخوة والتفاهم والعمل المشترك.

// انتهى //

19:45ت م

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