السعودية اليوم / مقتل ثلاثة جنود في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا



أبوجا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

لقي ثلاثة جنود نيجيريين مصرعهم في هجوم مسلح نفذه مسلحون شمال شرق نيجيريا.

وأفادت مصادر أمنية محلية أن المسلحين هاجموا بلدة "أسكيرا" على متن مركبات مزودة برشاشات، لتندلع اشتباكات مع قوات الجيش وميليشيات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى تسجيل خسائر في صفوف المسلحين الذين انسحبوا من البلدة.

وأضافت أن المسلحين هاجموا - عقب انسحابهم من البلدة - قرية "كيلانجار" على بعد 15 كم، وقاموا بعمليات نهب وسلب.

وكانت منطقة أسكيرا أوبا - الواقعة بالقرب من غابة سامبيسا - مسرحًا لعدد من الهجمات الإرهابية، وقد أسفرت أعمال العنف المندلعة شمال شرق نيجيريا عن أكثر من 36 ألف قتيل خلال العشر سنوات الماضية إلى جانب مليون نازح.

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19:43ت م

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