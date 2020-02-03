السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد كلية العلوم والآداب بجامعة رفحاء ويطلق شعار "نصنعُ مستقبلنا"



رفحاء 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء, حيث كان في استقبال سموه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري ووكيل الجامعة للفروع بفرع الجامعة في محافظة رفحاء الدكتور سعد بن سيف المضياني، وعمداء الكليات ووكلاء الكليات والعمادات المساندة.

وفي مستهل اللقاء عقد سموه لقاءً مفتوحاً مع طلاب وطالبات الجامعة, مؤكداً أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي، داعياً الشباب للنهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح الصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030.

بعد ذلك أعلن سمو أمير المنطقة عن إطلاق شعار "نصنعُ مستقبلنا" للقاء سموه بطلاب وطالبات الجامعة وللجولة التفقدية عموماً, معرباً عن ثقته بشباب المنطقة بترجمة الشعار على أرض الواقع كسواعد بناء للوطن والمجتمع والمنطقة ولخدمة وطنهم وتنمية وبناء قدراتهم العلمية والمعرفية والقيم الأخلاقية بالتمسك بمبادئ الدين وباستثمار ما تقدمه الدولة من فرص تعليمية ووظيفية واستثمارية.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الدعم والرعاية المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - للتعليم الجامعي بالمملكة, حاثاً إدارة الجامعة على ضرورة توفير مستلزمات الطلبة والكادر الأكاديمي كافة لتهيئة الجو الملائم والمحفز لعطائهم، وهو ماينعكس بدوره على العملية التعليمية.

ثم استمع سمو أمير المنطقة لمداخلات الطلاب والطالبات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير

وعن إمكانية استحداث مجالس للشباب في المحافظات وجه سموه بدراسة إنشاء لجان خاصة بالمحافظات لمجلس شباب المنطقة, كما وجه جهات الاختصاص بالنظر في الطريق بين محافظة رفحاء وقرية الجبهان وتهيئته بالشكل المناسب.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إدارة الجامعة بدراسة مناسبة الأجهزة والمعامل لإعداد الطلاب وتهيئة الفرص التدريبية للجميع, ووضع آليات محددة تحدد استقطاب المعيدين المتميزين للعمل في الجامعة.

كما حثّ سموه - في نهاية اللقاء - الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التعلم المستمر والتمّيز والوصول بالوطن إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدّمة, مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة.

// انتهى //

18:56ت م

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رفحاء 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء, حيث كان في استقبال سموه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري ووكيل الجامعة للفروع بفرع الجامعة في محافظة رفحاء الدكتور سعد بن سيف المضياني، وعمداء الكليات ووكلاء الكليات والعمادات المساندة.وفي مستهل اللقاء عقد سموه لقاءً مفتوحاً مع طلاب وطالبات الجامعة, مؤكداً أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي، داعياً الشباب للنهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح الصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030.بعد ذلك أعلن سمو أمير المنطقة عن إطلاق شعار "نصنعُ مستقبلنا" للقاء سموه بطلاب وطالبات الجامعة وللجولة التفقدية عموماً, معرباً عن ثقته بشباب المنطقة بترجمة الشعار على أرض الواقع كسواعد بناء للوطن والمجتمع والمنطقة ولخدمة وطنهم وتنمية وبناء قدراتهم العلمية والمعرفية والقيم الأخلاقية بالتمسك بمبادئ الدين وباستثمار ما تقدمه الدولة من فرص تعليمية ووظيفية واستثمارية.وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الدعم والرعاية المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - للتعليم الجامعي بالمملكة, حاثاً إدارة الجامعة على ضرورة توفير مستلزمات الطلبة والكادر الأكاديمي كافة لتهيئة الجو الملائم والمحفز لعطائهم، وهو ماينعكس بدوره على العملية التعليمية.ثم استمع سمو أمير المنطقة لمداخلات الطلاب والطالبات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدفع البلاد لمصاف الدول المتقدمة.وعن إمكانية استحداث مجالس للشباب في المحافظات وجه سموه بدراسة إنشاء لجان خاصة بالمحافظات لمجلس شباب المنطقة, كما وجه جهات الاختصاص بالنظر في الطريق بين محافظة رفحاء وقرية الجبهان وتهيئته بالشكل المناسب.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إدارة الجامعة بدراسة مناسبة الأجهزة والمعامل لإعداد الطلاب وتهيئة الفرص التدريبية للجميع, ووضع آليات محددة تحدد استقطاب المعيدين المتميزين للعمل في الجامعة.كما حثّ سموه - في نهاية اللقاء - الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التعلم المستمر والتمّيز والوصول بالوطن إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدّمة, مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة.// انتهى //18:56ت م0269

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.