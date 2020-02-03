السعودية اليوم / وزيرة العدل اللبنانية تلتقي السفير الألماني



بيروت 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم في بيروت اليوم سفير ألمانيا لدى لبنان جورج برغيلين.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما آليات التعاون على الصعيد القضائي.

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18:34ت م

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