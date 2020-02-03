السعودية اليوم / رئيس بلدية طلعة التمياط يتفقد مشروع سوق الأغنام



رفحاء 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية المهندس حمود هليل الحجيفي, مشروع إنشاء سوق الأغنام، ووجه بالبدء بالتنفيذ لأعمال المشروع وفق الشروط والمواصفات المعتمدة له وحسب الخطة الزمنية الموضوعة.

من جانب آخر تنفذ بلدية التمياط أعمال الصيانة لفوانيس أعمدة الإنارة من خلال فرق صيانة الكهرباء الذاتية بالبلدية بشكل مستمر لمعالجة التشوه البصري وجميع مظاهره وتحقيقا لبرامج التحول الوطني 2020 فيما يخص مبادرة تحسين المشهد الحضري.

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18:21ت م

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