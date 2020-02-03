السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تطلق حملة ضد المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا



جنيف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر "انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة" في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الوفيات في الصين والإصابات بفيروس كورونا المستجد شديد العدوى.

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في ملاحظاته الافتتاحية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف اليوم أن العمل جاري مع عمالقة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا .

وارتفع عدد الإصابات في الصين اليوم لتتجاوز 17200 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت متأخر يوم أمس من انتشار الفيروس، رافقه "وباء معلوماتي" واسع عرّفته على أنه "وفرة زائدة من المعلومات، بعضها دقيق وبعضها لا، مما يجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر وتوجيهات موثوقة عندما يحتاجون إليها".

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17:56ت م

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