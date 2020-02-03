شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يوجه بتأمين علاج مريض السمنة وداء الفيل برفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - رفحاء وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل خلف بن عايض الشمري. Advertisements جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل متابعات الخليج 365 الشمري ضمن جولته التفقدية في محافظة رفحاء.

وأكد أمير الشمالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على متابعات الخليج 365 خلف الشمري بموفور الصحة والعافية تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشمالية يوجه بتأمين علاج مريض السمنة وداء الفيل برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.