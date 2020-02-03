جيف بيزوس يواجه دعوى تشهير من شقيق صديقته سانشيز

2020-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، تهمة التشهير، بعد أن نشر شقيق صديقته دعوى قضائية ضده بحسب صحيفة National Enquirer.

ورفع الدعوى مايكل سانشيز، شقيق لورين سانشيز، في وقت متأخر من يوم الجمعة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس، يتهم فيها جيف بيزوس بالتشهير بالقول إنه السبب وراء تقارير العام الماضي والتي كشفت عن العلاقة بينه وبين شقيقته.

وفي الدعوى أقر مايكل سانشيز بأنه أبرم اتفاقًا سريًا للتعاون بشكل استراتيجي مع صحيفة ناشيونال إنكوايرر، لكنه قال إنه فعل ذلك في محاولة للحد من ردود الفعل العكسية ضد أخته وجيف بيزوس، مؤكدًا على أنه لم يقدم الصور الفاضحة التي كشفت العلاقة بين شقيقته وبيزوس ولم يكن مصدرها لأنه لم يمتلكها أبدًا.

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وقال وليام اساكسون محامي بيزوس: إن موكله سيرد على الاتهامات في المحكمة.

خيانة لا تغتفر:

وقالت لورين سانشيز في بيان قدمه محاميها تيري بيرد: مايكل أخي الأكبر، قدم سرًا معظم معلوماتي الشخصية إلى صحيفة ناشيونال إنكوايرر وهي خيانة لا تُغتفر، وتؤلمني هذه الدعوى الجديدة التي لا أساس لها وغير صحيحة، ونأمل حقًا أن يجد أخي السلام.

ويُذكر أن الأسبوع الماضي كان حافلًا لمؤسس أمازون إذ أصبح أكثر ثراءً مما كان عليه، وازدادت ثروة جيف بيزوس 8 مليارات دولار في يوم واحد، الجمعة، حيث قفز سهم الشركة بأكثر من 7%، ليغلق فوق 2000 دولار، مقارنة بإغلاق اليوم السابق عند 1870 دولارًا.

وكانت قد أعلنت شركة أمازون يوم الخميس عن أرباحها في موسم الأعياد، التي تخطت توقعات وول ستريت، وأدت إلى استجابة المستثمرين لها، وباتت الشركة من بين نخبة الشركات التي بلغت قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار.

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