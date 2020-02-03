السفير الصيني لدى المملكة: كورونا لن يؤثر على الاقتصاد

2020-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قلل سفير الصين لدى المملكة، تشن وى تشينغ، من المخاوف بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، قائلًا إنه لن يؤثر على الديناميكية الداخلية للاقتصاد وقدراته السوقية القوية.

ومن جهة أخرى، أقر السفير أنه سيكون من الصعب إجراء تقييم دقيق لتأثير اندلاع المرض على الاقتصاد العالمي والصيني، مشيرًا أنه على أي حال من غير المرجح أن يكون له تأثير طويل المدى.

وجاء ذلك على هامش اجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مع السفير الصيني لدى المملكة، ضمن سلسلة من الاجتماعات في الرياض مع السفراء الأجانب منهم السفير الروسي سيرجي كوزلوف، والسفير القبرصي ستافروس أفغوستيدس، والسفير الهندي الدكتور أساف سيد.

وقال تشينغ: إن الصين حريصة على منع انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا على أنهم اتخذوا تدابير حاسمة وغير عادية مع تشكيل فريق لوقف انتشار المرض.

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وأضاف أن الحكومة والجيش أرسلوا خبراء طبيين إلى ووهان التي تضررت بشدة وأغلقوا المدينة، كما تم بناء مستشفى جديد يمكنه علاج 2300 مريض.

وعلاوة على ذلك، خصصت وزارة المالية 4.4 مليار يوان للمساعدة في منع انتشار الفيروس، حسب السفير.

وأما عن قدرة البلاد على التصدي للفيروس، استشهد تشن بسجل الصين في مكافحة الأوبئة واحتوائها في الماضي مثل سارس وفيروس إنفلونزا الطيور، مؤكدًا على أن لديهم الخبرة الكافية والقدرة الكاملة والثقة والتصميم على القضاء على كورونا الجديد.

وأعرب السفير الصيني لدى المملكة عن أمله في أن تكون رسالة الصين واضحة للعالم بأن هذا الفيروس يمكن الوقاية منه واحتواؤه وعلاجه.

ووصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد 361 وإصابة أكثر من 17 ألف شخص.

وظهر الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث يُعتقد أنه نشأ في سوق يتاجر بشكل غير قانوني في الحياة البرية، وقال العلماء إن الخفافيش هي المسبب الأول له.

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