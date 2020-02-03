شركة القدية توقع أول عقد بناء في 2020

2020-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

منحت شركة القدية للاستثمار أول عقد بناء لهذا العام لشركة عبدالعالي العجمي، وهي شركة سعودية كبرى، وذلك مع استمرار أعمال البناء في عاصمة الترفيه والرياضة العملاقة.

وبحسب موقع Trade Arabia، يستمر المشروع 12 شهرًا ويتضمن تنسيق مساحة 7 ملايين متر مكعب من الأرض، ويتطلب ذلك ما يصل إلى 500 آلة من معدات الحفر الرئيسية، و4 آلاف طن من الفولاذ و 30 ألف متر مكعب من الخرسانة؛ حتى تكون المنطقة جاهزة للمرحلة التالية من التطوير.

وفيما يتعلق بالعقد الجديد، قال المدير التنفيذي مايكل راينر: تمضي القدية قدمًا في عمليات التنفيذ، ونحن يسعدنا أن نبدأ بوضع الأساسات لأول معالم الجذب الرئيسية وإعداد وتطوير الموقعين الرئيسين لدينا: ريزورت كور وذا سيتي سنتر.

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وأضاف: هذا العقد واحد من ضمن عقود عديدة سنعلن عنها في 2020.

وبدوره، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالعالي العجمي: بصفتنا شركة سعودية، يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشروع الفريد كشريك لشركة القدية، وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية لدينا تاريخ حافل من تزويد عملائنا بخدمات متفوقة، التنقيب والنقل المادي وإعداد الموقع وتطويره؛ لذلك نتطلع إلى استخدام هذه المهارات في مشروعنا الجديد.

ومن المقرر أن تصبح القدية عاصمة للترفيه والرياضة والفنون في المملكة وهي واحدة من المشاريع الكبرى في المملكة، وتهدف إلى توظيف 17 ألف شخص بحلول عام 2023، وهي تمثل جزءًا من رؤية 2030، حيث لها غرض اقتصادي واجتماعي مزدوج وهو: النهوض بالتنوع الاقتصادي وفتح مسارات مهنية جديدة مع إثراء حياة الشباب في المملكة.

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