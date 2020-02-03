كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441 برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية وافد إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمصلحة الجوازات كما كان يحدث في السابق، فالأن الأمر بات سهلاً جدا حيث يمكن للوافدين الاستعلام عن صلاحية وافد من خلال زيارة بوابة أبشر للجوازات وهذا بكل سهولة، وسوف نستعرض عليكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن صلاحية وافد بالسعودية.

الاستعلام عن صلاحية وافد 1441 بالسعودية

من أكثر الأمور التي يجب على الوافدين والعاملين بالمملكة العربية السعودية القيام بها هو الاستعلام من حين لأخر عن موعد انتهاء الإقامة وموعد تجديدها والعمل على تجديدها في موعدها المحدد، وهذا حتى لا يقع في الكثير من العقوبات والغرامات المالية الباهظة، حيث أن الوافد يدفع مبلغ مالي 500 ريال سعودي للمرة الأولى من عدم تجديد الإقامة، وفي المرة الثانية يدفع 1000 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة يتم ترحيل العامل أو الوفد إلى بلده الحقيقي.

كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

من خلال خطوات بسيطة يمكن للوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، فقط يتم الدخول عبر بوابة أبشر للجوازات، وبعدها يتم تسجيل الدخول وكلمة المرور ورمز التحقيق المرئي، وبعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول ويتم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار الجوازات وبعد ذلك اختيار الاستعلام عن إقامة برقم الإقامة وبعدها الضغط على عرض وستظهر جميع المعلومات التي تتعلق بالإقامة المستعلم عنها.