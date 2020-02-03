السعودية | “البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:48 مساءً, 3 فبراير 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3 /5/ 1441هـ .

ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.

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