السعودية | الحنابجة يحتفلون بزواج الشاب “محمد بن خالد ” بوادي الدواسر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:56 مساءً, 3 فبراير 2020 م وادي الدواسر - فالح الدوسري إحتفل ابناء محمد بن خالد الحنابجة – رحمة الله – بزواج ابنهم محمد بن خالد بن محمد الحنابجة يوم الجمعة 6 / 6 / 1441 بمحافظة وادي الدواسر بحضور جمع من شيوخ القبائل والأعيان والأصدقاء والزملاء وعدد من المسؤولين والتربويين والإعلاميين وأقارب العروسين.

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