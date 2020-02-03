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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال. كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.



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