سوريا تنفي رسميا عودة شركات الطيران بالسعودية لدمشق

نفت سوريا اليوم الاثنين رسميا ان تكون قد استلمت أي طلبات لتشغيل أو عبور جوي لأي شركة طيران سعودية حتى تاريخ اللحظة ، حيث يأتي هذا النفي بعد تداول منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يقول إن "مكاتب الخطوط الجوية السعودية بدأت ت فتح أبوابها في دمشق".

واعتمد الخبر الذي بدأ تداوله صباح اليوم على منشور ذكر فيه محرر موقع "سيرياستبس" أنه "شوهد بالفعل بعض العاملين داخل مكاتب الخطوط الجوية السعودية مع استمرار تموضع أثاث المكاتب كما كان عليه سابقا".بحسب روسيا اليوم

وتساءل المحرر: "هل هذا يؤشر إلى إمكانية عودة الخطوط الجوية السعودية لتعمل من جديد من قلب دمشق قريبا؟".

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وأثارت المعالجة الأمنية التي انتهجها النظام في سوريا بعد اندلاع الأزمة شتاء 2011، وسقوط المئات من المحتجين، ردود فعل استدعت تبني مواقف عربية ودولية مناهضة لسياسات النظام السوري.

كانت المملكة العربية السعودية من بين أوائل الدول التي اتخذت إجراءات عقابية ضد النظام السوري، ردا على قمع قوات النظام للمحتجين واستخدام القوة العسكرية ضدهم.

ومنذ بدايات الأزمة السورية، تبنى العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز موقفا مناهضا للنظام السوري، داعيا بشكل علني إلى دعم وتسليح المعارضة السورية بهدف إسقاط النظام.