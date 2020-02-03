طالبة بـ تقنية الخبر تشكو من تطبيق نظام جديد عليهن.. ومتحدث التقني يعد بالتحقيق- فيديو

اشتكت طالبة بالكلية التقنية في الخبر من تطبيق نظام جديد عليهن فيما يخص اختبار الـ”CBT” والانتقال إلى المرحلة التالية.

وأوضحت الطالبة نورا أنها تفاجئت هي ومجموعة كبيرة من زميلاتها بعد إخفاقهن في الفرصة الأولى لاختبار الـ”CBT” بعدم نقلهن للمرحلة التالية وإعطائهن فرصة أخرى لاجتياز الاختبار.

ونوهت خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن الجامعة أخطرتهن بالإيميل بأنها أصدرت قراراً بجلوس من لم تجتاز الاختبار في المنزل دون أن توضح لهم النسبة التي حصلوا عليها، مشيرةً إلى أنهن يعانين أيضاً من طريقة تعامل كوادر الكلية معهن.

بدوره علق المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي على شكوى الطالبة، واعداً بالتحقيق الفوري في طريقة تعامل كوادر الكلية مع الطالبات.

ونوه إلى أن الجامعة تعمل بالنظام التي تحدثت عنه الطالبات منذ فترة حيث يشترط اجتياز مرحلة الاختبار النظري للمرور إلى المرحلة التالية، موضحاً أن الكلية تعطي أكثر من فرصة للطالبات من أجل اجتياز تلك المرحلة.