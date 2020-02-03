ماذا قالا خبيرا الطقس الحصيني والمسند عن الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة؟

كشفا خبيرا الطقس عبدالعزيز الحصيني وعبدالله المسند عن توقعاتهما بشأن الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وتوقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء؛ تستمر أياماً عدة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في “تويتر: “اللهم أغثنا، متوقع حالة جوية ممطرة من غد الثلاثاء وتستمر أياماً عدة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة تمتد إلى أجزاءٍ من القصيم والشمالية وأقصى شمال وغرب الرياض وشمال الشرقية، الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى مكان من خفيفة إلى متوسطة”.

وأضاف: “أقل حرارة في طريف (4) مئوية والرياض (8) درجات مئوية #صباح_الإثنين 1441/6/9هـ، الجبهة الباردة تتمركز صباح اليوم على الشمالية والوسطى”.

وتابع: “من غد الثلاثاء يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على الشمالية والوسطى مع بقاء الأجواء باردة في الصباح والليل”.

من جهته تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن سحبًا ممطرة تتشكل فوق أجزاء من جازان وعسير.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “قد تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء من جازان عسير الباحة مكة وربما جنوب المدينة”.