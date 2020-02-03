السعودية اليوم / سفير المملكة يقيم مأدبة غداء للمواطنين السعوديين في الأردن



عمّان 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم حفل غداء بمقر السفارة على شرف جمع من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين الموجودين في الأردن.

وقال السفير السديري في كلمته الترحيبية بالمواطنين : إن سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يؤكدان ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

وأكد السديري أنه هو وزملاؤه أعضاء السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها، ما وضعوا هنا إلا لخدمة أبناء الوطن وأن أبواب السفارة مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة، مضيفًا أن المواطن هو الرقيب الأول والصورة الجميلة الحقيقية للوطن الكبير في الخارج.

وفي نهاية اللقاء استمع السفير السديري إلى ملاحظات المواطنين ورجال الأعمال، موجهًا طاقم السفارة للتعامل معها وإنجازها.

// انتهى //

16:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.