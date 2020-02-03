

جيزان 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم, عدداً من الصيادين والمزارعين والنحالين ورجال الأعمال بمنطقة جازان, وذلك بخيمة الفعاليات بالإدارة العامة لخدمات المياه بجازان.

وأكد معالي الوزير الفضلي، عمل الوزارة في مستهل اللقاء حرص الوزارة على تقديم كل ما يخدم المواطن بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة جازان في المجال البيئي وكذلك المياه والزراعة وصيد الأسماك مستعرضًا الخدمات المبادرات والأعمال التي تقوم بها الوزارة وتسعى للقيام بها وتنفيذها خلال السنوات القادمة بما يوفر سبل الراحة والرفاهية لأبناء هذه البلاد العزيزة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وشدد على أهمية اللقاء في تلمس احتياجات المزراعين والصيادين والنحالين والتعرف على فرص التحسين الموجودة , واستعراض مطلباتهم ومناقشة الآراء والمقترحات التي تقدموا بها , معرباً عن سعادته بما لمسه من تعاون من قبل الأهالي بما يسهم في توفير أفضل الخدمات لأبناء المنطقة في مختلف المحافظات والمراكز.

وجرى خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والاحتياجات التي تقدم بها المزارعين والنحالين والصيادين , وأجاب معاليه عن استفسارات الحضور التي شملت مجالات البيئة والمياه والزراعة والثروة السمكة ومراسي الصيادين والمراعي والاحتطاب والسدود والزراعة العضوية وغيرها من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الوزارة.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة , ومدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف.

// انتهى //

16:22ت م

0209





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير البيئة والمياه والزراعة يلتقي المزارعين والصيادين في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.