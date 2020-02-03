

الدمام 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتمديد حملة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية لإزالة ورفع السيارات التالفة والمهملة، وذلك حرصاً من سموه الكريم على تحقيق نتائج الحملة بصورة ترضي جميع تطلعات أهالي حاضرة الدمام .

ويأتي التمديد بعد أن لاقت الحملة استحسان عدد من الأهالي باستمرار الحملة خاصة بعد نجاحها ميدانياً وما حققته من أصداء إيجابية ، وأيضاً من خلال التقارير التي جرى رفعها إلى سمو أمير المنطقة الشرقية من قبل رئيس المجلس البلدي عبدالهادي بن درزي الشمري، التي وضحت حجم العمل والمواقع المستهدفة والإمكانيات المتاحة وعلى أثرها جرى رفع أكثر من 3500 سيارات تالفة ومهملة منذ انطلاقة الحملة قبل شهر .

وكان سموه قد أعطى شارة البدء للفرق الميدانية في الحملة، ووجه كلمةً لهم عبر البث المباشر من الميدان، حثهم فيها على بذل الجهود، متمنياً لهم التوفيق، وقد باشرت الفرق الميدانية أعمال الحملة ابتداءً من منطقة الصناعية بالدمام، أولى محطات الحملة، ومن ثم توسعت تدريجياً إلى صناعية دلة، ووصلت إلى مختلف أحياء الحاضرة .

ونوه سمو أمير الشرقية خلال تدشين الحملة بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز برنامج جودة الحياة من خلال إزالة التشوهات البصرية ، ويندرج ضمنها بلا شك تحسين المشهد الحضري في المدن، وإزالة التشوهات البصرية، مؤكداً سموه أن نجاح المجلس البلدي في الحملة السابقة لإزالة الأنقاض من الأحياء، وما شهدته من تفاعل ومشاركة من القطاع الخاص والمواطنين، تأكيداً على أن الجميع شركاء في تحقيق رؤية المملكة، والحفاظ على جمال ونظافة المدن مما يشوهها .

الجدير ذكره أن حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة تعد امتداداً لمبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والمرور والشرطة، والقطاع الخاص، وحظيت بتفاعل ملحوظ من قبل المواطنين خاصة المتضررين من السيارات المستهدفة.

// انتهى //

16:08ت م

0194





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يوجه بتمديد حملة إزالة السيارات التالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.