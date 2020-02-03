السعودية اليوم / إجراءات احترازية للوقاية من " كورونا" بتعليم عسير



أبها09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

اتخذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عدداً من التدابير للوقاية من فايروس " كرونا"، بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة وجامعة الملك خالد، وعدد من الجهات الأخرى .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة أعدت خطة تنفيذية تعنى بتكثيف الإجراءات الوقائية، وتثقيف منسوبي ومنسوبات التعليم عموماً والطلاب والطالبات خصوصاً بسبل الوقاية من المرض، بأسلوب متوازن يتضمن عدم تجاهل المستجدات وعدم إثارة الهلع لدى الفئات المستهدفة، لافتاً إلى أنه تم تحديث خطط الطوارئ في الميدان، وتوجيه قادة وقائدات المدارس لتوظيف مبالغ الميزانية الخاصة ببنود النظافة إلى التعامل مع الحدث، وتوفير أبرز الاحتياجات اللازمة، فضلا عن إقامة ورش عمل ودورات تثقيفية، وإقامة معارض وأركان توعوية .

وأضاف الجوني أن تعليم عسير بصدد تنفيذ فعاليات جماهيرية في عدد من المواقع التجارية، بالشراكة مع عدد من الجهات للتثقيف بالوقاية من المرض، يواكب ذلك حملة إعلامية تشمل التعريف بالمرض وسبل الوقاية من خلال حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس، وإبراز دور الشؤون الصحية المدرسية، وتكامل الأدوار بين الجهات والأقسام، مع أهمية التركيز على المدارس النائية، فيما شدد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية تعاون أولياء الأمور ومساندة الجهات الصحية والتعليمية .

// انتهى //

16:07ت م

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