السعودية اليوم / سمو أمير نجران يثمن حصد صحة المنطقة 3 جوائز للتميز



نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصد المديرية العامة للشؤون الصحية على ثلاث جوائز للتميّز في اليوم العالمي للتطوع، على مستوى وزارة الصحة وقطاعاتها، حيث تسلّم سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، دروع التميّز، بحضور نائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وبارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز هذا التميّز، الذي هو محل فخر واعتزاز كل أهالي المنطقة ومسؤوليها، ولم يكن ليتحقق إلا بتوفيق الله ثم بجد وإخلاص طاقم العمل, مؤكداً سموه أن تميّز أي جهة، بقدر ما يسعدنا إلا أنه يحملنا مسؤولية أكثر، لضمان استمرار التميز.

من جانبه أعرب نائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن سعادته واعتزاز منسوبي الصحة بالمنطقة بما تحقق من إنجازات وتميز لاقت دعمًا من سمو أمير المنطقة.

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية قد حصدت ثلاث جوائز في التميّز لحملة "تطوعي صحة3"، وهي التميز في مسارات المستشفيات، حيث فاز به مستشفى محافظة حبونا، وتسلم الجائزة مدير المستشفى حمود بن حامد العنزي، وفي أفضل تغطية إعلامية تسلمها مدير العلاقات والتواصل والتوعية الصحية علي بن صالح آل جليدان، وفي مسارات الإدارات تسلمها مدير المشاركة المجتمعية فهد بن صالح آل جليدان وعضو التواصل الداخلي منصور بن حمد البحري.

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16:07ت م

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