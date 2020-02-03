السعودية اليوم / ابن مشيط يتفقد عدداً من القطاعات بالمحافظة



أبهـا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم, بزيارة لعدد من القطاعات الأمنية بالمحافظة, مطلعاً على سير العمل والوقوف على احتياجاتها.

ووقف ابن مشيط على طريق الأربعين والاطلاع على سير العمل في المشروعات المنفذة, كما زار مستشفى خميس مشيط العام، للاطمئنان على حالات المرضى المنومين في المستشفى والاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات المرضى والمستشفى.

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16:04ت م

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