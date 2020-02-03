السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الصناعية



الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الصناعية والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين لنشر العمل التطوعي والإنساني و تنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وأشاد الدكتور خالد الخضيري بالعمل الإنساني المتميز للمركز ودعمه المحتاجين في شتى دول العالم.

//انتهى//

16:04ت م

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