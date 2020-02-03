شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث سبل التعاون مع السفير الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية.

وأبرز الدكتور الربيعة للوفد الأمريكي الزائر الأدوار والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يؤديها المركز، مبينًا أن مشروعات المركز وصلت إلى 46 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، موضحًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشروعات.

بدوره أشاد السفير الأمريكي بالأعمال الإنسانية الجليلة التي ينهض بها المركز ، منوهًا بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.