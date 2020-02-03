شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1960 حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,960حقيبة شتوية في مديرية شيقر بإقليم جلجت بلتستان ومديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 9,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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