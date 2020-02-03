شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتمديد "شرقيه بلا سيارات تالفه" والان نبدء بالتفاصيل

بعد أن لاقت استحسان عدد من الأهالي ، وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بتمديد حملة "شرقيه بلا سيارات تالفه"، والتي استهدفت منذ انطلاقها في يناير المنصرم إزالة أكثر من 3500 سيارة تالفة ومهملة.

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