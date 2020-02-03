شكرا لقرائتكم الصحة : لا إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة. Advertisements ولفتت الصحة إلى أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. وأوضحت الصحة أنه تم فحص 3195 من الرحلات القادمة من الصين مباشرة إضافة إلى 1039 من الرحلات القادمة من الصين بشكل غير مباشر منذ اكتشاف الفيروس. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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