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شكرا لقرائتكم طقس الغد.. غيوم وأمطار وغبار يحد الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا غدًا، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.
وتوقعت أن تكون هذه الحالة ملموسة بشكل أكبر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.
وأشارت إلى أن الرياح السطحية غدًا على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الخليج العربي.
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