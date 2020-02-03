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شكرا لقرائتكم صور.. أمير الشمالية يستقبل مواطني رفحاء ويستمع لمطالبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكد أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء اليوم. جموع المواطنين والمواطنات بالمحافظة ، الذين قدِموا للسلام على سموه .
ورحب سموه بالجميع، لافتًا سموه الانتباه إلى أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات, مؤكدًا أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمامه، دون تفرقة بين مواطن وآخر، ولا بين محافظة وأخرى.
كما استمع سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال لمقترحات المواطنين والمواطنات ، التي تحظى باهتمام سموه.
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