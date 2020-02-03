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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق دون تغيير عند 33.95 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهى سهم أرامكو تداولات اليوم الاثنين عند 33.95 ريال وهو نفس سعر إغلاق جلسة التداول يوم أمس الأحد.
وكان الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 33.95 ريال بينما تم الافتتاح عند 33.85 ووصل سعر السهم الأعلى 34.00 ريالًا فيما بلغ السعر الأدنى 33.80 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 9,626 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 864 سهمًا، وبلغت الكمية المتداولة 8,316,115 بقيمة 281,707,591.40 ريالًا.
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