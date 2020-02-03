السعودية | "سلام" يطلق النسخة الـ3 من تأهيل الشباب للتواصل العالمي

شكرا لقرائتكم "سلام" يطلق النسخة الـ3 من تأهيل الشباب للتواصل العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق مشروع "سلام" للتواصل الحضاري، أمس الأحد، النسخة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

ويهدف البرنامج في نسخته الثالثة إلى تأهيل قيادات واعدة من المحاورين الشباب المتخصصين، للإسهام في إبراز الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة، وتمثيل السعودية في المحافل الدولية، إضافة إلى بناء شخصية قيادية حوارية شبابية متكاملة للتواصل مع الثقافات الأخرى، وتقديم المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية، وكذلك إسهاماتها في مجالات التعايش والسلام والتواصل الحضاري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويتضمن البرنامج حلقات نقاش وورش عمل تهدف إلى تمكين المشاركين الشباب من المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، ومكتبة إنسانية تهدف إلى تهيئة المشارك للاستفادة من ذوي الخبرة في المشاركات الدولية بصورة فعّالة ومباشرة، وزيارات ميدانية لاطلاعهم على حقيقة جهود السعودية ومنجزاتها الحضارية، ولقاءات تواصل ثقافي بهدف تحقيق المعرفة والتعارف بأبعاد التنوع والمشتركات الإنسانية بين أبناء الثقافات الأخرى، إضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تتكون من مجموعة من الأنشطة الفردية والجماعية، للتأكد من استيعاب الجوانب النظرية والقدرة على التطبيق السليم لما تم تعلّمه في البرنامج.

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منظومة متكاملة

ويضم البرنامج 65 شاباً وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع (13) أسبوعاً، يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي، عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمّي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري على مختلف الأصعدة.

وقد عمل مشروع سلام خلال الفترة التحضيرية للبرنامج على إعادة هيكلة البرامج التي تم تقديمها في النسختين الأولى والثانية، بهدف تطويرها لتواكب القفزات التطويرية في مجال التأهيل والتدريب، إضافة إلى توزيع منسوبي البرنامج على تخصصات فرعية، بعد أن يتلقوا المعارف التمهيدية خلال الأسابيع الأولى من البرنامج.

1800متقدم

وقد وصل عدد المتقدمين للبرنامج في نسخته الثالثة 1800 متقدم، ولديهم سير ذاتية مميزة، وهم كفاءات وطنية شابة، لكنّ معايير البرنامج وضوابطه حتّمت على اللجنة اختيار (65) شاباً وشابة من الذين استوفوا الشروط، وكانت لهم خبرات تتفق مع سياسة البرنامج، وتحقيق أهدافه، وفق معايير علمية، بحيث يمتلكون الكفاءة والخبرة والمقدرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى وإجادة عددٍ من اللغات العالمية.

يُذكر أن مشروع سلام للتواصل الحضاري خرّج دفعتين من القيادات الشابة بواقع 120 شاباً وشابة في النسختين الأولى والثانية، وشاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً، أُقيمت في أكثر من 32 دولة في (5) قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قاموا بتقديم أكثر من 15 ورشة عمل دولية، بواقع 11 تعاوناً دولياً.