السعودية | معرض العطور خلال العصور الدولي يُغلق أبوابه بـ أكثر من ١٧٠٠٠ زائر .. و مزاد العود يتجاوز الـ ٢ مليون ريال

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معرض العطور خلال العصور الدولي يُغلق أبوابه بـ أكثر من ١٧٠٠٠ زائر .. و مزاد العود يتجاوز الـ ٢ مليون ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - جدة
اختتم معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع مساء السبت و الذي أُقيم بفندق الريتزكارلتون بجدة ، بمشاركة أكثر من ستة دول متخصصة في العود و العطور و البخور و العديد من رواد الأعمال و مُصاحباً لأكبر مزاد للعود على مستوى الشرق الأوسط .
حيث ازداد عدد الزوار في اليوم الختامي لأكثر من الأيام الأولى مما يدل على تميز المعرض و جودته في جميع أركانه المحلية والدولية ، وبتواجد أكثر من ١٠٠ جهة إعلامية على مستوى العالم .
و شكر المدير العام للمعرض الأستاذ ” نواف الدخيل ” جميع من قام بإنجاح المعرض من مشاركين و زوار ، و واعداً لهم بإقامة المعرض القادم على أعلى المستويات الدولية .
كما هنئ سعادة المستشار الإعلامي للمعرض الأستاذ ” غسان قلعاوي ” كل المنظمين و المساهمين في تميز المعرض و إظهاره على أكمل وجه ، مما جعل له صداً كبيراً على كافة الأصعدة .
وفي ختام برامج المعرض كرّم رئيس اللجنة الإعلامية و المتحدث الرسمي للمعرض الدكتور ” حزام الزهراني ” جميع الجهات الإعلامية و الإعلاميين ، شاكراً لهم تعاونهم في نقل الحدث محلياً و دولياً و متطلعاً لتحقيق جودة الإعلامي التي تنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .
الجدير بالذكر سيُقام معرض العطور خلال العصور نسخته ” الخامسة ” بفندق الريتزكالرلتون جدة بتاريخ ٢ – ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، لتحقيق رغبات و محبي العطور و العود و البخور بالمنطقة الغربية .
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